Главный тренер сборной Киргизии рассказал, что возможен еще один товарищеский матч команды против России

Сегодня, 22:50
Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин заявил, что его команда может провести еще один товарищеский матч против России.
«Меня поставили в известность, что такая возможность есть. Я не против такого матча. Всё упирается в Кубок Азии. Его окончательно перенесли в Катар из Китая в 2023 году. Освободились даты в июне, удобная дата для игры, но также было бы интересно сыграть перед Кубком Азии в ноябре-декабре следующего года», — приводит Metaratings слова Крестинина.
Сборная Киргизии проиграла России (1:2) в товарищеском матче, который состоялся 24 сентября в Бишкеке.