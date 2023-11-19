Главный тренер сборной Кубы: «Россия — сильный соперник, если мы победим — буду очень горд»

Главный тренер сборной Кубы Юниелис Кастильо рассказал о задачах команды в товарищеском матче против России.

— Главной задачей перед завтрашним матчем является получение опыта. Результат не имеет такой важности. Если мы завтра победим, будем очень довольны. Россия — очень сильная команда, которая успешно выступала на ЧМ. Буду очень горд за эту победу.

— Знаете такого игрока как Артем Дзюба?

— Да, конечно. Еще бы выделил Головина. Так же знаю еще одного игрока, но мне трудно назвать его имя, потому что нам тяжело выговаривать русские фамилии.

— Приедут ли болельщики из Кубы?

— Известно, что будут болельщики из посольства Кубы. Также будут немногочисленные болельщики, которые уже добрались до России.

Товарищеский матч Россия — Куба состоится в понедельник, 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 (мск).