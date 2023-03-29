Карпин: «После матча с Ираном все игроки признались: интенсивность была на голову выше, чем в РПЛ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» подвел итоги мартовских сборов команды.

«Если говорим о цифрах на табло, то, естественно, хотелось бы лучшего. Причем и с Ираном, и с Ираком, который хотя и победили 2:0, но первым таймом остались недовольны. Да, во втором пошла другая игра, но после того, как открыли счет, могли забивать еще. Моменты для этого создавали.

Если оценивать в целом, то сбор получился очень полезным и информативным. Мы получили много данных о текущем состоянии футболистов — физическом, психологическом. Ну и, конечно, важно встречаться с такими соперниками. В первую очередь с Ираном. Еще до матча предупредил команду: с точки зрения техники и тактики соперник не факт, что удивит, потому что там только назначили нового тренера, но интенсивность будет сумасшедшая — сто процентов. И после финального свистка абсолютно все подтвердили: «Да, интенсивность на голову выше, чем в чемпионате России», — сказал Карпин «СЭ».

23 марта команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1), 26 марта обыграла Ирак (2:0).

Полностью интервью с Валерием Карпиным читайте здесь.