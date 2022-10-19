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Сегодня, 11:37

Карпин — о возможном попадании Кокорина в сборную: «Вызван может быть любой»

Мария Гусева

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о возможном вызове нападающего «Ариса» Александра Кокорина в национальную команду.

— Кокорин сказал, что всем будет лучше, если его в сборной не будет.

— Не знаю.

— Он снова забивает и отдает передачи на Кипре.

— И?

— Двери сборной для него не закрыты, он может быть вызван?

— Вызван может быть любой, мы следим за всеми игроками, — цитирует Sport24 Карпина.

Являясь нападающим «Фиорентины», Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды. В текущем сезоне 31-летний футболист провел 6 матчей за кипрский клуб, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-19-vyzvan-mozhet-byt-lyuboy-karpin-o-vozmozhnom-vozvrashchenii-kokorina-v-sbornuyu-rossii
Александр Кокорин
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Арис (Лимасол)
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Кокорин: «Я бы хотел вернуться в сборную»