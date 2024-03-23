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23 марта, 22:00

Главный тренер сборной России U21 Шабаров — о теракте в «Крокусе»: «Каждый переживал по-своему»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров в комментарии для «СЭ» оценил атмосферу в команде в связи с терактом в «Крокус Сити Холл».

«Повлиял ли теракт в Красногорске на настрой футболистов? Сложно сказать. Мы старались не затрагивать эту тему, чтобы нормально настроиться на игру. Думаю, что полностью абстрагироваться не получилось и каждый переживал по-своему», — сказал Шабаров «СЭ».

Молодежная сборная России разгромила уругвайский «Насиональ» U21 в товарищеском матче — 7:2. Игра проходила на стадионе «Лос-Сеспедес» в Монтевидео (Уругвай).
Заключительный матч в Уругвае молодежная сборная России проведет 25 марта против команды «Монтевидео Сити Торке» U21.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Террористы устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли 133 человека.

Сборная России по футболу
Иван Шабаров
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