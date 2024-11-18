Карпин: «По силе и качеству игры команда Сирии намного сильнее Брунея. С ней будет сложнее»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о ближайшем сопернике национальной команды. Он отметил, что по силе и качеству игры сборная Сирии превосходит Бруней.

— Как вы оцениваете Сирию?

— Игроков команды соперников мы не оцениваем никогда. Смотрим за командными действиями. Миллион процентов, что это не Бруней. По силе и качеству игры эта команда намного сильнее. Видны наработки тренера, и что он хочет от команды. Намного сложнее будет с Сирией. По рейтингу ФИФА это даже понятно. Перед Брунеем мы вообще не понимали, как они будут играть, потому что не видели ни одной игры с новым тренером. Сирия скорее всего будет играть в 4 защитника, понимаем примерно, как они будут играть. Но что будет завтра зависит еще и от нас.

— Стоит ожидать крупную победу России?

— Задача забивать как можно больше и сыграть на ноль ставится при любом сопернике. Эта задача есть в каждой игре. Как это будет, зависит от двух команд. Если мы сделаем так, как положено, тогда будет результат.

Сборные России и Сирии встретятся в товарищеском матче во вторник, 19 ноября. Игра пройдет в Волгограде и начнется в 19.30 по московскому времени.