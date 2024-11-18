Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 18:55

Карпин: «По силе и качеству игры команда Сирии намного сильнее Брунея. С ней будет сложнее»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о ближайшем сопернике национальной команды. Он отметил, что по силе и качеству игры сборная Сирии превосходит Бруней.

— Как вы оцениваете Сирию?

— Игроков команды соперников мы не оцениваем никогда. Смотрим за командными действиями. Миллион процентов, что это не Бруней. По силе и качеству игры эта команда намного сильнее. Видны наработки тренера, и что он хочет от команды. Намного сложнее будет с Сирией. По рейтингу ФИФА это даже понятно. Перед Брунеем мы вообще не понимали, как они будут играть, потому что не видели ни одной игры с новым тренером. Сирия скорее всего будет играть в 4 защитника, понимаем примерно, как они будут играть. Но что будет завтра зависит еще и от нас.

— Стоит ожидать крупную победу России?

— Задача забивать как можно больше и сыграть на ноль ставится при любом сопернике. Эта задача есть в каждой игре. Как это будет, зависит от двух команд. Если мы сделаем так, как положено, тогда будет результат.

Сборные России и Сирии встретятся в товарищеском матче во вторник, 19 ноября. Игра пройдет в Волгограде и начнется в 19.30 по московскому времени.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Сирии по футболу

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Байден ушел в лес в ходе выступления в джунглях Амазонки
Капитан «Вашингтона» Овечкин сделал хет-трик в матче с «Вегасом»
Галицкий ради чемпионства отказался от другой мечты?
Рютте обвинил РФ в нарушении ракетами и БПЛА воздушного пространства НАТО
«Эффект Трампа» и ожидание переговоров по Украине. Что пишут СМИ
«Уверен, что он будет в зеленой комнате». Колонка Кириленко — о Егоре Демине
Материалы сюжета Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
«Будет намного сложнее, чем с Брунеем». Карпин — о матче с Сирией и сильнейшем игроке России
Карпин рассказал, что Тюкавин полностью готов к матчу с Сирией
Карпин заявил, что из российских игроков вручил бы «Золотой мяч» Головину
Карпин о невызове Ненахова в сборную: «Не надо искать черную кошку в темной комнате»
Главный тренер сборной России Карпин отметил, что Алексей Миранчук находится в хорошем тонусе
Карпин: «Качество сборной России в этом году оценить нельзя»
Сегодня
Вчера
Неделя