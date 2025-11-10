Карпин: «Баринов не сыграет за сборную, Сафонов прилетит сразу в Санкт-Петербург»

10 ноября, 17:25
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о потерях в составе национальной команды накануне товарищеских матчей с Перу и Чили.
— Баринов не приезжал в расположение сборной. Не сыграет. Сильянову сделали дополнительное обследование, в двух играх он нам не помощник. Сафонов прилетит сразу в Санкт-Петербург. Комличенко, Черников, Садулаев, Литвинов имеют микроповреждения — дали паузу небольшую.
Головная боль на позиции форварда? Такого нет. Кто себя сейчас проявляет? Назовите фамилии.
Онугха? Следим за ним. Но времени тренироваться нет. Чалова давно тоже не было. Сейчас есть нападающие.
12 ноября сборная России в Санкт-Петербурге проведет товарищеский матч с Перу. 15 ноября национальная команда встретится с Чили на стадионе «Фишт» в Сочи.
Dron56
У нас спортивная Страна ! И Карпин это доказывает из матча к матчу ! У нас сколько уже побед ? ... а проигрышей то сколько ? ... Вот Вам и ответ ! Карпин лучший на сегодня тренер не только у нас но и в мире ! Вот как нас только допустят до соревнований Наша Сборная во главе с Карпин вс!ех будет рвать ! Как Тузик грелку ! ... Есть у нас те кто неверит в это ?
10.11.2025
чего хотел то?
10.11.2025
Saiga-спринтер
Для полного восстановления достаточно менее двух суток.
10.11.2025
Saiga-спринтер
Базсмысленная трата миллионов долларов за согласие сыграть. Перу м Чили не попали на Мундиаль и решили подзарвботать в России. Для России это только показуха якобы активной спортивной жизни. Когда российский футбол допустят до международного уровня, это поколение игроков уже будет, в самом лучшем случае, играть за ветеранские команды.
10.11.2025
Бананоид
... его не смогли затащить в сборную,хоккеист по блату отмазал))))
10.11.2025
Бананоид
... а главное какого это другим вратарям, типа этот который не играет, всё равно лучше нас, которые в РПЛ.... реально идиотизм
10.11.2025
КубаньКраснодар
Зачем звать вратаря сидящего на лавке,совсем без практики?
10.11.2025
sargon
Бразильцы попросили... слишком он хорош ))
10.11.2025
vvi432
Загоняет Карпин армейцев. Глебов и Кисляк еле ноги таскают, не могут 90 минут продержаться.
10.11.2025
m_16
Именно поэтому Глушенкова и вызвали.
10.11.2025
sargon
Нельзя перегружать игроков Зенита
10.11.2025
shpasic
Баринову нужно к матчу с Краснодаром готовиться, правильно отпустили)
10.11.2025
Millwall82
почему Мостового нет в сборной? Который Андрей. Один из лучших российских игроков прямо сейчас.
10.11.2025