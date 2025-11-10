Карпин: «Баринов не сыграет за сборную, Сафонов прилетит сразу в Санкт-Петербург»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о потерях в составе национальной команды накануне товарищеских матчей с Перу и Чили.

— Баринов не приезжал в расположение сборной. Не сыграет. Сильянову сделали дополнительное обследование, в двух играх он нам не помощник. Сафонов прилетит сразу в Санкт-Петербург. Комличенко, Черников, Садулаев, Литвинов имеют микроповреждения — дали паузу небольшую.

Головная боль на позиции форварда? Такого нет. Кто себя сейчас проявляет? Назовите фамилии.

Онугха? Следим за ним. Но времени тренироваться нет. Чалова давно тоже не было. Сейчас есть нападающие.

12 ноября сборная России в Санкт-Петербурге проведет товарищеский матч с Перу. 15 ноября национальная команда встретится с Чили на стадионе «Фишт» в Сочи.