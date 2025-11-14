Карпин — перед матчем с Чили: «Самое лучшее — победа и хорошее настроение»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции рассказал, чего ждет от BetBoom товарищеского матча с Чили.

— Завтра сборная России может установить мировой рекорд по количеству матчей без поражений. Планируется ли какое-то поощрение?

— Первый раз слышу. РФС возможно и знает. Самое лучшее — победа и хорошее настроение.

— Появилась ли в команде традиция перед игрой, которая помогает добиваться результата?

— Да нет. Ничего не поменялось с матча против Хорватии. Все происходит ровно так же, как и тогда в сентябре 2021 года в матче с хорватами.

— Если сравнивать сегодняшнюю, сборную 2018 года и ту, которая обыгрывала Францию, какая сильнее?

— Без понятия, как можно сравнивать игроков, абсолютно разные, футбол другой уже.

— Сегодня ровно четыре года с последнего официального матча. Какая промежуточная оценка?

— Не знаю, насколько я изменился. Постарел на четыре года. Сборная изменилась, стала намного моложе. С точки зрения имен на 50, а то и больше процентов поменялось, что нормально и правильно.

Игра пройдет 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.