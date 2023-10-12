Карпин: «Нам хотелось, чтобы Миранчуки вместе сыграли, у братьев-близнецов присутствует связь»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции после товарищеской встречи с командой Камеруна (1:0).

— Молодежная сборная играет в Бразилии. У вас есть такое желание?

— Желание точно есть. По поводу возможностей — не ко мне вопрос. Пока только об этом мечтаем.

— Это максимум, на что способна сборная?

— Думаю, что были неплохие моменты. Нервов было больше, можем играть лучше, если исключим необъяснимые, необоснованные потери. Если исключить необъяснимый брак, то сегодня было намного лучше.

— Есть понимание насчет будущих соперников, помимо Кении?

— У меня пока нет. РФС объявит, когда все будет известно.

— Сильно ли изменится состав на матч с Кенией?

— Сильно.

— Почему Миранчуков решили выпустить вместе?

— Сами они не просили. Нам бы хотелось, чтобы они вместе сыграли. У братьев-близнецов присутствует связь. С Кений могут выйти с первых минут, если ничего не случится, — сказал Карпин.

Товарищеский матч прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Сборная России провела первую игру в столице с 7 сентября 2021 года — тогда команда обыграла Мальту (1:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

Сборная России проведет следующий матч 16 октября против Кении. Игра пройдет в Турции.