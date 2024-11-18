Главный тренер сборной России Карпин: «Увидели огромное желание Чалова играть, выполнять установку и забивать»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал возвращение нападающего Федора Чалова в расположение ПАОКа после матча с Брунеем.

«Чтобы понять, что происходит с Чаловым, надо находиться с ним подольше. Наверное, сейчас не лучшие времена. Но для нас самым главным было посмотреть на него. Давно не видели его. Увидели его огромное желание играть, выполнять установку и забивать. Был разговор, что надо продолжать работать. Руки никто не опускает. Решили, что при наличии Тюкавина и Мусаева, лучше для него и для клуба было, чтобы он вернулся», — сказал Карпин.

15 ноября сборная России провела товарищеский матч с Брунеем в Краснодаре, который завершился разгромной победой россиян (11:0). 19-го числа команда Карпина сыграет против Сирии в Волгограде.