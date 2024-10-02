Карпин — об отсутствии соперников у сборной России: «К РФС вопросы»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин перенаправил вопрос об отсутствии соперников у национальной команды к РФС.

— До сбора национальной команды пять дней. У сборной до сих пор нет соперника. Как вы оцените эту ситуацию?

— К РФС вопросы.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется в подмосковном Новогорске 7 октября. Соперники сборной пока не названы.

До этого в 2024 году сборная России провела три товарищеских матча: 21 марта россияне победили Сербию в Москве (4:0), 7 июня сыграли с Белоруссией в Минске (4:0), а 5 сентября разгромили Вьетнам в Ханое (3:0).

(Дарик Агаларов)