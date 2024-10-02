Сегодня, 18:52
Главный тренер сборной России Валерий Карпин перенаправил вопрос об отсутствии соперников у национальной команды к РФС.
— До сбора национальной команды пять дней. У сборной до сих пор нет соперника. Как вы оцените эту ситуацию?
— К РФС вопросы.
Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется в подмосковном Новогорске 7 октября. Соперники сборной пока не названы.
До этого в 2024 году сборная России провела три товарищеских матча: 21 марта россияне победили Сербию в Москве (4:0), 7 июня сыграли с Белоруссией в Минске (4:0), а 5 сентября разгромили Вьетнам в Ханое (3:0).
(Дарик Агаларов)