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Карпин: «Физику и тактику можно подтянуть, а психологию и годами можно никак не убрать»

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин на пресс-конференции в Санкт-Петербурге пообщался с журналистами перед товарищеским матчем с Ираком.

— После матча с Ираном вы сказали, что-то, что было на поле после забитого мяча, вам не понравилось. Футболисты сказали, что возможно проблемы общекомандные, психологические. Вы понимаете о чем они говорят? Боятся победить или давит серия без побед?

— Я то как раз понимаю, о чем говорят. И я об этом говорил давно, когда только пришел в сборную. Люди, которые ходят к психотерапевту или психологу, сколько раз ходят?

— Не знаю.

— Вот и я не знаю, не ходил. Люди, возможно, годами ходят, чтобы искоренить. Это долгий процесс.

— Времени прошло мало...

— Времени вообще не прошло, потому что мы видимся раз в три месяца. А с психотерапевтом или психологом они каждую неделю встречаются, чтобы не терять эту нить. Вот пример, мы выходим из обороны через пас с перебором, теряем много. Почему, как думаете?

— Прививаете тот футбол, который хотите видеть.

— Нет. Потому что нужно решать психологические проблемы. Она одна — это мое мнение. Может быть, я ошибаюсь. Физику и тактику можно подтянуть, а психологию и годами можно никак не убрать. А ошибки, которые мы делаем, при выходе из обороны, а я настаиваю, чтобы это делали — не ошибки, а выход из обороны — чтобы потеряли боязнь ошибиться. Самое страшное не ошибиться, а боязнь ошибиться. Ну сколько раз они ошиблись, но все живые, ничего не случилось. Могли проиграть. Но я хочу, чтобы таких матчах, как с Хорватией, было как можно меньше. С Хорватией была боязнь ошибиться, боязнь ответственности. Не я это говорю, это говорят многие футболисты. Но если их с детства ругают, кричат, не дай бог они ошибутся, то они приходят все зашуганные и запуганные. И ровно тоже самое произошло после того, как мы забили гол. Что случилось — начали бояться проиграть. Играли 30 минут очень хорошо, выходили из обороны, позиционные атаки, даже забили гол. А потом появляется боязнь. Я заработал, теперь есть что терять. Теперь будем играть по-другому. Вот я хочу, чтобы всегда играли одинаково. По-другому лично я не могу ничего сделать.

— Возможно ли это исправить?

— Не знаю, я не психотерапевт, не психолог. Не знаю, реально это или нет. Но мы пытаемся. Я вижу проблески. Первые два три мяча потеряли, но продолжали выходить из обороны, не испугались. Раньше бы Сафонов сказал: «Идите туда, я буду выбивать». Сейчас они уже хотя бы 30 минут играли. Может быть, если бы не забили бы мы этот гол, играли бы дальше и так. А может быть и сил не хватило бы. Но я считаю, это больше от головы. То есть на 30-й минуте у меня есть силы, а на 32-й уже нет? Не верю в это.

— В «Ростове» тоже самое?

— Да. Помните гол с Мелехиным. Ну ошибся и ошибся. Там уже меньше боятся ошибиться, потому что мы это постоянно тренируем, постоянно об этом говорится, что не надо ботся ошибиться. Это моя вина, что футболисты теряют мяч, не их. И в «Ростове» меньше боязни, есть другие проблемы. Но и боязнь проявляется. Если счет 1:0, то начинают этот счет удерживать. Тоже правильно, когда 89-я минута. Но это постоянный процесс. Я не знаю всего, я так думаю, что это так. Думаю, главная проблема российских футболистов заключается в голове. Мастерство у них есть, физически их можно подготовить, тактически можно научить, а с головой — самое сложное. Но тоже можно, если этим заниматься. Не знаю, когда это случится и случится ли вообще. Но если не сейчас пробовать, то когда? Если бы мы сейчас играли официальные матчи, понятно, мы бы так не играли. Если бы в официальном матче нас все время бы так накрывали и был бы риск, мы бы так не играли. Но сейчас, мне кажется, к несчастью для всех нас наступило время, что можно попробовать все искоренить, но не факт, что получится. Да, Дим (обращается к Баринову).

Георгий Горностаев

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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