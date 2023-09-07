Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ничью с олимпийской сборной Египта (1:1) в товарищеском матче.

«Настроение рабочее. Благодаря этому матчу получили много полезной информации. Чем доволен или недоволен скажу футболистам. Поблагодарил всех, потому что в такую жару, мягко говоря, не очень комфортно даже просто стоять на бровке. Второй тайм сыграли лучше, поэтому первый показался не очень. Возможно, чуть-чуть стало прохладнее, но точно — вышли более подготовленными», — приводит слова Карпина РФС.

Также главный тренер сборной России заявил, что учитывая жару и долгую дорогу лучше было бы сыграть в Москве.

«Что касается целесообразности матча, учитывая жару и долгую дорогу — возможно, было бы лучше, если бы мы сыграли в Москве, когда на улице двадцать градусов. Самое полезное сегодня то, что увидели игроков этого возраста и теперь имеем о них представление. Какие-то моменты, которые мы отрабатывали на тренировках, увидел сегодня на поле. Например, мы забили гол после прессинга. В концовке не был доволен действиями обороны», — сказал Карпин.

Сборные России и Египта проведут еще один матч 11 сентября. Игра тоже пройдет в Суэце. Начало — в 19.00 по московскому времени.