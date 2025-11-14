Видео
Сборная России

14 ноября, 12:43

Карпин: «Кому подражаю? Может, Гвардиоле»

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, на кого из зарубежных коллег ориентируется в своей работе.

— Каким тренерам вы подражаете?

— Может, Гвардиоле. Но нужен уровень исполнителей. Надо опираться на тех игроков, которые у тебя есть. Например, можно подражать Клоппу, Симеоне. Они добиваются результата с теми футболистами, которые у них есть.

56-летний Карпин работает в сборной России с 26 июля 2021 года. Под его руководством команда в 29 матчах одержала 20 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.

  • ЗГ из БАНИ

    Хреновый ты подражатель,Валера и пофиг тут на "уровень",у тебя выбор,вся страна!:laughing:

    14.11.2025

  • Спартак 98

    Что значит стараеться ? Это его природа .

    14.11.2025

  • Slim Tallers

    Это полная чепуха. Гвардиола лысый, а Карпин старается походить на пуделя.

    14.11.2025

  • Желтый полосатик

    Действительно, некоторое сходство есть. Гвардиолу (которого лично я считаю лучшим на сегодня футбольным тренером в мире) некоторые недоброжелатели называют "лысым шарлатаном" Карпина тоже называют "шарлатаном", причем куда большее количество народа и, на мой взгляд, с несколько большими основаниями)))

    14.11.2025

  • Горын

    :rofl::joy::rofl::joy::rofl::joy:

    14.11.2025

  • marchela13

    Карпин полный отстой,в эстонию бы его тренером.

    14.11.2025

