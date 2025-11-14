Карпин: «Кому подражаю? Может, Гвардиоле»

14 ноября, 12:43
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, на кого из зарубежных коллег ориентируется в своей работе.
— Каким тренерам вы подражаете?
— Может, Гвардиоле. Но нужен уровень исполнителей. Надо опираться на тех игроков, которые у тебя есть. Например, можно подражать Клоппу, Симеоне. Они добиваются результата с теми футболистами, которые у них есть.
56-летний Карпин работает в сборной России с 26 июля 2021 года. Под его руководством команда в 29 матчах одержала 20 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.
ЗГ из БАНИ
Хреновый ты подражатель,Валера и пофиг тут на "уровень",у тебя выбор,вся страна!:laughing:
Спартак 98
Что значит стараеться ? Это его природа .
Slim Tallers
Это полная чепуха. Гвардиола лысый, а Карпин старается походить на пуделя.
Желтый полосатик
Действительно, некоторое сходство есть. Гвардиолу (которого лично я считаю лучшим на сегодня футбольным тренером в мире) некоторые недоброжелатели называют "лысым шарлатаном" Карпина тоже называют "шарлатаном", причем куда большее количество народа и, на мой взгляд, с несколько большими основаниями)))
Горын
:rofl::joy::rofl::joy::rofl::joy:
marchela13
Карпин полный отстой,в эстонию бы его тренером.
