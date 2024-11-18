Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 19:02

Карпин — о Дивееве: «Он смог бы принять участие в матче с Сирией, но с риском получения травмы»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему защитник ЦСКА Игорь Дивеев пропустит товарищеский матч против Сирии.

«Он смог бы принять участие, но с риском получения травмы. Мы рисковать игроками не можем, поэтому он возвращается в расположение клуба», — сказал Карпин на пресс-конференции.

После игры с Брунеем (11:0) сборную России, помимо Дивеева, покинули еще пятеро футболистов: Станислав Агкацев, Александр Черников, Никита Кривцов (трое — «Краснодар»), Иван Обляков (ЦСКА) и Федор Чалов (ПАОК, Греция).

Сборные России и Сирии встретятся в товарищеском матче во вторник, 19 ноября. Игра пройдет в Волгограде и начнется в 19.30 по московскому времени.

Валерий Карпин
Игорь Дивеев
Футбол
Сборная России по футболу

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Байден ушел в лес в ходе выступления в джунглях Амазонки
«Уверен, что он будет в зеленой комнате». Колонка Кириленко — о Егоре Демине
Галицкий ради чемпионства отказался от другой мечты?
Капитан «Вашингтона» Овечкин сделал хет-трик в матче с «Вегасом»
Рютте обвинил РФ в нарушении ракетами и БПЛА воздушного пространства НАТО
«Эффект Трампа» и ожидание переговоров по Украине. Что пишут СМИ
Материалы сюжета Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
«Будет намного сложнее, чем с Брунеем». Карпин — о матче с Сирией и сильнейшем игроке России
Карпин рассказал, что Тюкавин полностью готов к матчу с Сирией
Карпин заявил, что из российских игроков вручил бы «Золотой мяч» Головину
Карпин о невызове Ненахова в сборную: «Не надо искать черную кошку в темной комнате»
Главный тренер сборной России Карпин отметил, что Алексей Миранчук находится в хорошем тонусе
Карпин: «Качество сборной России в этом году оценить нельзя»
Сегодня
Вчера
Неделя