Карпин: «Иран — одна из лучших или лучшая сборная в Азии»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил состояние газона перед товарищеским матчем с национальной командой Ирана.

— Как вам состояние поля?

— Еще не попробовали. Пока только прошелся. С виду вроде бы...посмотрим, как будет с мячом. Сегодня весь день практически шел дождь, поэтому оно, как минимум, не жесткое. Думаю, что мяч должен кататься. Завтра посмотрим.

— За последние годы это самая сильная сборная, против которой мы сыграем. Иран — одна из лучших или лучшая сборная в Азии. Ожидаем интересную игру. К сожалению, получили траву наши ведущие игроки: Головин, Джикия и Миранчук. Случилась вирусная инфекция у Макарчука. Четыре футболиста, на которых мы надеялись, не примут участие.

— Будут ли такие игры полезными?

— Сто процентов. Игры с такими соперниками как Иран полезные и нужные.