Карпин: «Готов ли играть Комличенко? Он занимался в общей группе»

14 ноября, 20:00
Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции рассказал, что форвард Николай Комличенко готов сыграть в BetBoom товарищеском матче с Чили.
9 ноября нападающий «Локомотива» получил повреждение в матче 15-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (1:0).
— Что с Комличенко? Он сможет сыграть с Чили?
— Комличенко занимался в общей группе. Если занимался, то готов.
— У нынешнего состава сборной России было бы больше шансов обыграть Хорватию?
— Мы не видели эту сборную в матчах с большой ответственностью или под большим давлением. Я вроде все знаю, но иду на экзамен, вытаскиваю билет и все забываю. От ответственности, нервов это происходит.
— Даже если по именам.
— Не знаю, как будет реагировать Кисляк, допустим, или Батраков в матче за выход на чемпионат мира или Европы.
— Довольны ли вы работой тренера по физической подготовке Луиса Мартинеса в клубе и сборной? Гурцкая говорил, что Макарова оштрафовали на месячную зарплату.
— Спросите потом после матча. Или завтра, послезавтра. Или никогда (Улыбается.).
Игра пройдет 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.
14.11.2025