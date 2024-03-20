Тренер Сербии Стойкович — о матче с Россией: «Не было никаких сомнений, принимать ли предложение»

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович прокомментировал предстоящий товарищеский матч против сборной России.

— Когда вы узнали, что может состояться матч против сборной России?

— Мы об этом узнали после жеребьевки групповой стадии Евро-2024 в Гамбурге, это было в декабре. У нас не было никаких сомнений, принимать предложение или нет. Этот матч будет хорошей подготовкой к Евро-2024 в Германии.

— Как вас встретили в России?

— Нас встретили нормально. Все было под контролем, ничего необычного, — сказал Стойкович на пресс-конференции.

Сборная России проведет товарищескую встречу со сборной Сербии 21 марта на «ВТБ-Арене» в Москве. Начало игры — в 20.00 по местному времени. 25 марта команда Валерия Карпина там же сыграет против сборной Парагвая.