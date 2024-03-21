Драган Стойкович: «Сборная России прекрасная команда, они использовали свое преимущество»

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович прокомментировал поражение от России (0:4) в товарищеском матче.

— В чем причина такого результата?

— Сборная России прекрасная команда, они использовали свое преимущество. Главная причина — красная карточка. Они 70 минут играли в большинстве и использовали это. Первые 20 минут мы играли хорошо. Это была отличная тренировочная встреча, но не для нас, а для русских. Но если нам суждено было проиграть, то лучше проиграть в такой встрече.

Следующий товарищеский матч Сербия проведет 25 марта против Кипра.