Главный тренер сборной Сербии Стойкович — о красной карточке Гайича: «Это решение убило игру»

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович прокомментировал эпизод с красной карточкой защитника команды Милана Гайича в товарищеском матче против России (0:4).

— Считаете ли красную карточку Милана Гайича заслуженной?

— Нас наказали дважды — красная карточка и пенальти. Думаю, что в товарищеском матче желтой было бы достаточно. Мне жаль, что приняли такое решение. Считаю, это решение убило игру. Болельщики видели игру только российской сборной. Но мы готовимся к европейскому чемпионату. Если и проигрывать, то лучше в таких встречах. Жалко, что мы не забили, хотя мы имели моменты.

На 21-й минуте матча главный арбитр Арда Кардешлер после проверки ВАР удалил Гайича, который в штрафной схватил руками Даниила Хлусевича, и назначил 11-метровый удар. Пенальти реализовал полузащитник сборной России Антон Миранчук.