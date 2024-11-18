Тренер сборной Сирии: «Мы понимаем, что игра против России будет довольно жесткая»

Главный тренер сборной Сирии Хосе Лана поделился ожиданиями от товарищеского матча против России.

— Мы не очень фокусируемся на результатах товарищеских игр, смотрим на то, как играет команда, и что мы можем улучшить в нашей игре, — начал Лана. — Мы понимаем, что игра будет довольно жесткая. Рады, что будем играть со сборной России. Мы можем показать максимум в этой игре.

Некоторые игроки травмированы, некоторые не могут присутствовать по личным причинам. У нас нет списка основных игроков на каждый выезд. Мы выбираем из тех, кто есть сейчас и может играть.

— Вы помните Карпина и то, какое впечатление он производил на вас, когда играл в Испании?

— Конечно, мы его помним. Он хорошо играл в Испании, поэтому мы помним его как хорошего футболиста, — сказал Лана.

Сборная России сыграет против Сирии во вторник, 19 ноября. Матч пройдет в Волгограде. Начало — в 19.30 по московскому времени.