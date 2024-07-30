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30 июля, 23:52

Семак о форме Изидора: «Он старается. Рад за Вильсона»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игровую форму форварда Вильсона Изидора в этом сезоне.

«Вильсон очень старается на тренировках, и на наших предсезонных матчах тоже старался, двигался, поэтому заслужил шанс. Вышел, забил. Думаю, что та конкуренция, которая есть, двигает его в правильном направлении. Кто-то может немножко расстроиться и уйти в пике, а для кого-то это шанс проявить себя. Думаю, что Изидор заслужил игровое время — выходит, забивает, делает свою работу, помогает команде. Мы за него рады», — сказал Семак.

23-летний француз в этом сезоне забил 2 гола в 2 матчах.

Сергей Семак
ФК Зенит
Вильсон Изидор
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