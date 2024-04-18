Глеб примет участие в матче против легенд сборной России

Легенда белорусского футбола, игравший в европейских чемпионатах, Александр Глеб в разговоре с «СЭ» подтвердил свое участие в матче между легендами сборных России и Белоруссии.

«Конечно, приеду и буду участвовать в товарищеской встрече легенд национальных команд России и Беларуси. Буду рад со всеми увидеться», — сказал Глеб «СЭ».

Ранее руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал о планах провести матч между легендами национальных команд России и Белоруссии.