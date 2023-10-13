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Сегодня, 21:13

Глебов назвал Камерун самым сильным соперником сборной России за последние два года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник сборной России Данил Глебов в интервью «РБ Спорт» поделился эмоциями от победы национальной команды в матче с Камеруном (1:0).

«По уровню соперника, по атмосфере — максимально приближенная к официальной игра. Думаю, что это самый сильный соперник за последние два года. Как почувствовал? По единоборствам. На первой минуте футболист Камеруна пошел в отбор. Можно сказать, с мясом хотел вырвать мяч. Хорошо, что на первой же минуте почувствовали, что игра будет от ножа. Все были готовы по максимуму, и в единоборствах, на подборе не проиграли. В плане прессинга сегодня хорошую игру провели», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

16 октября сборная России проведет еще один товарищеский матч. Команда Валерия Карпина встретится с Кенией. Игра состоится в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/danil-glebov-kamerun-samy-j-sil-ny-j-sopernik-sbornoj-rossii-za-poslednie-2-goda/
Данил Глебов
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Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
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