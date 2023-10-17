Глебов назвал отличие сборной Камеруна от Кении

Полузащитник сборной России Данил Глебов сравнил национальные команды Камеруна и Кении.

— Сравнивая Камерун и Кению, в чем их отличие?

— Наверное, сборная Камеруна была более сильной индивидуально, — приводит «РБ Спорт» слова Глебова.

12 октября сборная России обыграла Камерун в рамках товарищеского матча (1:0). Игра состоялась в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. 16-го числа россияне провели матч против Кении в турецкой Анталье на стадионе «Титаник Мардан». Встреча завершилась ничьей (2:2).

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.