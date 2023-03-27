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Сегодня, 11:20

Глебов — о матче с Ираком: «Лучшее событие для сборной России за последнее время»

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Полузащитник сборной России Данил Глебов прокомментировал победу в товарищеском матче против команды Ирака (2:0).

«Во-первых, соскучились по победам, давно их не было, хотели выиграть. Конечно, очень приятно при своих болельщиках выигрывать, слышать их, конечно, — это совсем другое, нежели играть на выезде. Да, успели почувствовать болельщиков, мне показалось, что их было больше, чем 23 тысячи. Приятно, что столько болельщиков посетило матч, мы их слышали. Наверное, лучшее событие для сборной России за последнее время.

Играли нормально [в первом тайме], просто были проблемы при их выносе, то есть они ничего сильно не придумывали: выносили, два крепких высоких нападающих боролись за мячи, выигрывали. В перерыве перестроились немного, во втором тайме у них моментов вообще не было", — цитирует Глебова ТАСС.

Матч Россия — Ирак прошел 26 марта в Санкт-Петербурге. Забитыми голами отличились Антон Миранчук и Сергей Пиняев. Впервые с ноября 2021 года российская команда провела игру дома.

Источник: https://tass.ru/sport/17374781
Данил Глебов
Футбол
Сборная России по футболу
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