Глебов о соперниках сборной России в сентябре: «А какие у нас еще варианты есть?»

Капитан «Ростова» Данил Глебов в разговоре с «СЭ» оценил соперников сборной России на сентябрьские матчи.

— Как оценишь соперников сборной на сентябрьские матчи? Мягко говоря, нас удивили.

— А что делать? А какие еще есть варианты?

— Есть позиция, что лучше не играть с такими соперниками. Как ты относишься?

— Если РФС решил провести игры, значит, так и должно быть. Мне будет неправильно это комментировать.

Сборная России по футболу в сентябре проведет два товарищеских матча. 5-го числа россияне сыграют против Вьетнама, а 7-го — против Таиланда.