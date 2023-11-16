Глебов прокомментировал выбор соперников для товарищеских матчей сборной России

Полузащитник сборной России Данил Глебов прокомментировал выбор соперников для товарищеских матчей национальной команды.

«Был диалог с Георгичем, когда он говорил, с кем можем сыграть. Куба, Мальдивы... Понятно, что лучше играть с такими, как Камерун, — матч был полезен для нас, интересен для болельщиков. Команда уровня ЧМ, футболисты играют в Европе. Но вариантов у нас не много. Надо отталкиваться не от соперника, а от себя», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 (мск).

Сборная России отстранена от международных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА с марта 2022 года. С момента отстранения сборная провела 9 товарищеских матчей, в которых одержала 3 победы, 5 раз сыграла вничью и 1 раз уступила.