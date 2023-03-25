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Сегодня, 14:20

Глебов ждет максимально возможное количество российских болельщиков на матч с Ираком

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов рассказал, что максимально возможное количество российских болельщиков на матч с Ираком.

«Ждем как можно больше болельщиков на игре. Очень хотим с ними встретиться, потому что давно не виделись. Сборная с болельщиками, поэтому ждем матч с Ираком. Разберем этого соперника и подготовимся к нему так, чтобы порадовать зрителей игрой и результатом. Надеемся, что на стадион придет максимально возможное число болельщиков», — приводит слова Глебова «Известие».

Матч Россия — Ирак пройдет 26 марта. Начало — в 18:00 по мск.

Источник: https://iz.ru/1488323/aleksei-fomin/kak-tolko-zabili-iranu-nachalas-kakaia-zapara
Данил Глебов
Футбол
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
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