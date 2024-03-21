Глушаков считает, что Сербия — самый сильный соперник сборной России после отстранения

Полузащитник «Урарту» и бывший игрок сборной России Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча национальной команды против сборной Сербии.

«Наверное, сборная России проведет матч с самым сильным соперником после отстранения — со сборной Сербии. Хотя мне понравилась, как играла сборная Узбекистана против нас. Они доказали в Кубке Азии, дойдя до 1/4 финала, что у них хорошее молодое поколение. Будет интересно посмотреть, как проявит свои силы сборная России против Сербии. Я сам играл против них много раз, часто пересекался с их лидером Душаном Тадичем. Насколько важен результат? Важно проверить свои силы. Нет времени, чтобы выстроить игру, и, куда готовиться, тоже никто не понимает. Надо собраться и играть, получать удовольствие, что такие соперники приезжают с нами играть», — сказал Глушаков «СЭ».

Матч Россия — Сербия состоится 21 марта в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало — в 20.00 мск.