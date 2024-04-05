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Сегодня, 16:39

Глушенков — о невызове в сборную России: «Это мнение Карпина»

Алина Савинова
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Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков рассказал, как относится к решению главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать его в национальную команду на мартовский сбор.

«Ну не вызвали и не вызвали. Что в этом такого? Это его мнение. Его мнение, его решение. Есть мнение каких-то других людей. Спокойно ли я к этому отношусь? Спокойно», — сказал Глушенков в интервью «Коммент.Шоу».

21 марта сборная России разгромила команду Сербии со счетом 4:0. Матч проходил в Москве на «ВТБ Арене». 25-го числа россияне должны были сыграть против Парагвая, но встречу отменили из-за происшествия в «Крокус Сити Холле.

В текущем сезоне 24-летний Глушенков провел за «Локомотив» 30 матчей во всех турнирах, отметившись 8 голами и 11 результативными передачами.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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