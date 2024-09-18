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Сегодня, 21:15

Глушенков: «Матчи с Вьетнамом не мотивируют. Мне лучше с Венделом и Клаудиньо потренироваться»

Алина Савинова
Максим Глушенков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков рассказал, есть ли у него мотивация играть за сборную России в товарищеских матчах на фоне отстранения россиян от международных турниров.

— Мы делали прошлый выпуск и все ребята говорили: «Неважно, с кем играешь, это очень важно, что есть матчи, это мотивация».

— Я другого мнения. Не в упрек кому-то это говорю. Это лично мое мнение, — заявил Глушенков в в интервью Нобелю Арустамяну на YouTube-канале Nobel.

— Ты себя игроком сборной России ощущаешь?

— Если я там был, то да. Если бы ни разу меня туда не вызвали, то я бы не считал себя игроком сборной России.

— Но тебя не вызывают в сборную.

— Ну и что? Я уже там был.

— То есть тебя матчи с Вьетнамом не мотивируют?

— Нет. Мне лучше с Венделом, Клаудиньо, Барриосом и Кассьеррой потренироваться. Более интересней будет.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В этом году россияне провели три товарищеских матча. Команда Валерия Карпина победила Сербию (4:0), Белоруссию (4:0) и Вьетнам (3:0).

Глушенков дебютировал за сборную России в 2022 году. На счету 25-летнего футболиста 2 матча за национальную команду — он сыграл в товарищеских встречах с Киргизией в 2022-м и с Катаром в 2023-м. В августе футболист заявлял, что готов приезжать в сборную России в случае вызова в нее.

Футбол
Сборная России по футболу
ФК Зенит
Максим Глушенков

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