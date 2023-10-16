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Сборная России

Сегодня, 20:58

Гол Облякова на 89-й минуте позволил России сыграть вничью с Кенией

Руслан Минаев
Александр Соболев (слева) в матче против сборной Кении.
Фото РФС
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Сборная России сыграла вничью с Кенией в товарищеском матче — 2:2.

На гол Александра Соболева на 8-й минуте встречи, африканцы ответили результативными ударами Энтони Акуму на 16-й минуте и Масуда Джума — на 36-й. В концовке матча Иван Обляков сравнял счет после передачи Александря Сильянова.

На 29-й минуте повреждение получил Даниил Фомин, вместо хавбека «Динамо» на поле появился полузащитник «Гавра» Далер Кузяев.

Матч проходил в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан».

Для сборной России это четвертый матч в 2023 году, который завершился вничью. Ранее в этом году российская команда не смогла победить Катар, Египет-U23 и Иран — все три встречи завершились со счетом 1:1.

Товарищеские матчи.
16 окт, 19:00. Mardan Stadium (Анталья)
Россия
2:2
Кения
Сборная Кении по футболу
Сборная России по футболу
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