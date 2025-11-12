Видео
12 ноября, 21:18

Гол сборной России можно было отменить? Судья не зафиксировал положение Миранчука

Александр Бобров
Шеф-редактор
Алексей Миранчук и Александр Головин празднуют гол в ворота сборной Перу 12 ноября.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

На 18-й минуте товарищеского матча Россия — Перу у судьи Камаля Умудлу были основания отменить взятие ворот южноамериканской сборной. В том моменте, завершившемся голом Александра Головина, неудачно сыграл вратарь перуанцев Педро Гальесе. Но до этого нарушил правила Алексей Миранчук.

Дело в том, что при ударе гостей от ворот Миранчук зашел в штрафную площадь, а затем побежал в направлении голкипера, оказал на него давление и вынудил совершить ошибку. Не было выполнено одно из условий процедуры, согласно которому «соперники должны находиться за пределами штрафной площади, пока мяч не войдет в игру».

Судьи нечасто обращают внимание на такие нарушения. Но, например, в чемпионате России такое случилось. В игре 12-го тура «Сочи» — «Зенит» (0:3) арбитр Егор Егоров после вмешательства ВАР Евгения Буланова отменил гол Вендела из-за того, что при вводе сочинцами мяча от ворот Матео Кассьерра зашел в штрафную площадь.

Товарищеские матчи. Сборные. .
12 ноября, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Россия
1:1
Перу
Россия&nbsp;&mdash; Перу.Россия — Перу: Головин забил в пустые ворота после ошибки голкипера! Онлайн-трансляция матча в Санкт-Петербурге
23

  • blue-white!

    Ага, подсуживают россиянам. Надо бы перуанцам подать протест в CAS на результат матча...

    13.11.2025

  • blue-white!

    Ага, на 9-м месяце...

    13.11.2025

  • Dron56

    Оказывается гол то холявный ...

    13.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Ты куда смотрел?. .. чук был в штрафной при первой передаче от защитника.

    13.11.2025

  • Saiga-спринтер

    .. в интересном положении .. для Правил игры в футбол.

    13.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Свою демагогию дилетантика неси своим примитивным болелам.

    13.11.2025

  • Анатолий Николаевич

    Расслабон! Станковича на место Валеры!!!

    12.11.2025

  • Slim Tallers

    Бобров задаётся риторическим вопросом,хотя и Миранчук и Головин нарушают правила. Обычно,он сразу вопит,что гол забит с нарушением правил. Не можно было,а нужно было.

    12.11.2025

  • Vitaliy Kholkin

    Други мой эмоциональный, определить точно, кто, когда, кудп вошел, мог только ВАР, и даже если бы он был - по протоколу определять бы не стал. А судья оценил положение игроков, как правильное. Так что дорогой фанат сборной Перу, все произошло на поле в рамках правил.

    12.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Формально гол надо было отменять....линия штрафной-это штрафная площадь....

    12.11.2025

  • Ни кто кроме нас

    Судья лох…

    12.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Можно, но не нужно

    12.11.2025

  • Микола Питерский

    На линии? Ну так-то линия - это часть штрафной.

    12.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Стоять на линии - это штрафная площадь. Не лезь с дилетантской ахинейкой.

    12.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Дилетантик сопливый. Разметка входит в размеры той площади, которую ограничивают. Стоять на линии - это стоять в штрвфной площади. Это даже такие далекие от футбола должеы бы знать. Но не всем примитивным болелам то дано.

    12.11.2025

  • Saiga-спринтер

    При первой передаче .. чук уже был в штрафной. Ты то куды зырил?

    12.11.2025

  • Vitaliy Kholkin

    Пересмотри, оба стояли на линии и вошли в момент удара.

    12.11.2025

  • Jacky_Dnepr

    Ослёп?! Они на линии стояли, когда защитник отдавал пас вратарю. Потом только вбежали.

    12.11.2025

  • Camry163

    Миранчук был в положении?

    12.11.2025

  • mikeV

    Бобров, позорище - оба наших стояли у линии штрафной и ждали до того момента, пока защитник не ввёл мяч в игру, отдав вратарю!

    12.11.2025

  • fatka

    Очередные дрова,теперь перуанские..

    12.11.2025

  • Гарик Ы

    Александр Бобров, вы гол видели? наверно нет. мяч в игру ввёл защ пасом вратарю, можно было вступать в борьбу что наши и сделали.

    12.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Гол засчитан только по дилетанскому головотяпству судьи матча. Расположение всех игроков соперников за пределами штрафной при вводе мяча от ворот, одно из основопологающих в футболе. Не знать и не соблюдать это Правило может только не квалифицированный футбольный судья.

    12.11.2025

    Сборная Перу по футболу
    Сборная России по футболу
