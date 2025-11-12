Гол сборной России можно было отменить? Судья не зафиксировал положение Миранчука

12 ноября, 21:18
На 18-й минуте товарищеского матча Россия — Перу у судьи Камаля Умудлу были основания отменить взятие ворот южноамериканской сборной. В том моменте, завершившемся голом Александра Головина, неудачно сыграл вратарь перуанцев Педро Гальесе. Но до этого нарушил правила Алексей Миранчук.
Дело в том, что при ударе гостей от ворот Миранчук зашел в штрафную площадь, а затем побежал в направлении голкипера, оказал на него давление и вынудил совершить ошибку. Не было выполнено одно из условий процедуры, согласно которому «соперники должны находиться за пределами штрафной площади, пока мяч не войдет в игру».
Судьи нечасто обращают внимание на такие нарушения. Но, например, в чемпионате России такое случилось. В игре 12-го тура «Сочи» — «Зенит» (0:3) арбитр Егор Егоров после вмешательства ВАР Евгения Буланова отменил гол Вендела из-за того, что при вводе сочинцами мяча от ворот Матео Кассьерра зашел в штрафную площадь.
blue-white!
Ага, подсуживают россиянам. Надо бы перуанцам подать протест в CAS на результат матча...
13.11.2025
blue-white!
Ага, на 9-м месяце...
13.11.2025
Dron56
Оказывается гол то холявный ...
13.11.2025
Saiga-спринтер
Ты куда смотрел?. .. чук был в штрафной при первой передаче от защитника.
13.11.2025
Saiga-спринтер
.. в интересном положении .. для Правил игры в футбол.
13.11.2025
Saiga-спринтер
Свою демагогию дилетантика неси своим примитивным болелам.
13.11.2025
Анатолий Николаевич
Расслабон! Станковича на место Валеры!!!
12.11.2025
Slim Tallers
Бобров задаётся риторическим вопросом,хотя и Миранчук и Головин нарушают правила. Обычно,он сразу вопит,что гол забит с нарушением правил. Не можно было,а нужно было.
12.11.2025
Vitaliy Kholkin
Други мой эмоциональный, определить точно, кто, когда, кудп вошел, мог только ВАР, и даже если бы он был - по протоколу определять бы не стал. А судья оценил положение игроков, как правильное. Так что дорогой фанат сборной Перу, все произошло на поле в рамках правил.
12.11.2025
SPRAVEDLIVYI
Формально гол надо было отменять....линия штрафной-это штрафная площадь....
12.11.2025
Ни кто кроме нас
Судья лох…
12.11.2025
Adiоs Amigos R
Можно, но не нужно
12.11.2025
Микола Питерский
На линии? Ну так-то линия - это часть штрафной.
12.11.2025
Saiga-спринтер
Стоять на линии - это штрафная площадь. Не лезь с дилетантской ахинейкой.
12.11.2025
Saiga-спринтер
Дилетантик сопливый. Разметка входит в размеры той площади, которую ограничивают. Стоять на линии - это стоять в штрвфной площади. Это даже такие далекие от футбола должеы бы знать. Но не всем примитивным болелам то дано.
12.11.2025
Saiga-спринтер
При первой передаче .. чук уже был в штрафной. Ты то куды зырил?
12.11.2025
Vitaliy Kholkin
Пересмотри, оба стояли на линии и вошли в момент удара.
12.11.2025
Jacky_Dnepr
Ослёп?! Они на линии стояли, когда защитник отдавал пас вратарю. Потом только вбежали.
12.11.2025
Camry163
Миранчук был в положении?
12.11.2025
mikeV
Бобров, позорище - оба наших стояли у линии штрафной и ждали до того момента, пока защитник не ввёл мяч в игру, отдав вратарю!
12.11.2025
fatka
Очередные дрова,теперь перуанские..
12.11.2025
Гарик Ы
Александр Бобров, вы гол видели? наверно нет. мяч в игру ввёл защ пасом вратарю, можно было вступать в борьбу что наши и сделали.
12.11.2025
Saiga-спринтер
Гол засчитан только по дилетанскому головотяпству судьи матча. Расположение всех игроков соперников за пределами штрафной при вводе мяча от ворот, одно из основопологающих в футболе. Не знать и не соблюдать это Правило может только не квалифицированный футбольный судья.
12.11.2025