Гол сборной России можно было отменить? Судья не зафиксировал положение Миранчука

На 18-й минуте товарищеского матча Россия — Перу у судьи Камаля Умудлу были основания отменить взятие ворот южноамериканской сборной. В том моменте, завершившемся голом Александра Головина, неудачно сыграл вратарь перуанцев Педро Гальесе. Но до этого нарушил правила Алексей Миранчук.

Дело в том, что при ударе гостей от ворот Миранчук зашел в штрафную площадь, а затем побежал в направлении голкипера, оказал на него давление и вынудил совершить ошибку. Не было выполнено одно из условий процедуры, согласно которому «соперники должны находиться за пределами штрафной площади, пока мяч не войдет в игру».

Судьи нечасто обращают внимание на такие нарушения. Но, например, в чемпионате России такое случилось. В игре 12-го тура «Сочи» — «Зенит» (0:3) арбитр Егор Егоров после вмешательства ВАР Евгения Буланова отменил гол Вендела из-за того, что при вводе сочинцами мяча от ворот Матео Кассьерра зашел в штрафную площадь.