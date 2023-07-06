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Сборная России

Сегодня, 11:24

Голкипер «Динамо» Шунин рассказал, где ему играть приятнее всего

Виктория Кравченко
Антон Шунин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Голкипер «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал, где ему приятнее играть — в Европе или Азии.

Он признался, что когда выступал с национальной командой в Таджикистане на искусственном поле, чувствовалась разница с игрой в Англии, Испании и Италии при полных трибунах.

«Конечно, нам всем в сборной приятнее играть в Европе. Но я не должен выбирать», — цитирует футболиста «Чемпионат».

Однако он почеркнул, что для фанатов азиатских стран — приезд сборной России был праздником.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В декабре 2022 года исполком РФС создал рабочую группу, которая изучит вопрос перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5162107-shunin-zayavil-chto-futbolistam-sbornoj-rossii-priyatnee-igrat-v-evrope-a-ne-v-azii.html
Антон Шунин
Сборная России по футболу
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