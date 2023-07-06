Голкипер «Динамо» Шунин рассказал, где ему играть приятнее всего

Голкипер «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал, где ему приятнее играть — в Европе или Азии.

Он признался, что когда выступал с национальной командой в Таджикистане на искусственном поле, чувствовалась разница с игрой в Англии, Испании и Италии при полных трибунах.

«Конечно, нам всем в сборной приятнее играть в Европе. Но я не должен выбирать», — цитирует футболиста «Чемпионат».

Однако он почеркнул, что для фанатов азиатских стран — приезд сборной России был праздником.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В декабре 2022 года исполком РФС создал рабочую группу, которая изучит вопрос перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.