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Сегодня, 21:45

Лунев: «Играть за сборную России как было престижно, так и остается престижным»

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Голкипер «Карабаха» Андрей Лунев признался, что всегда рад вызову в сборную России.

«Когда получил вызов, конечно, обрадовался, но как говорится, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Травма не позволила поехать, но это стечение обстоятельств. Ничего страшного — бывает. В дальнейшем буду работать, чтобы заслужить новый вызов в сборную, это оценка твоих трудов. Сборная — это лучшие футболисты на данный период, играть за нее как было престижно, так и остается престижным», — приводит слова Лунева «РБ Спорт».

Последний официальный матч сборная России провела 14 ноября 2021 года в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Хорватии (0:1).

Источник: РБ Спорт
Андрей Лунев
Сборная России по футболу
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