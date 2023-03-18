Голкипер «Краснодара» Сафонов прибудет в расположение сборной России 19 марта

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прибудет в расположение сборной России в воскресенье, 19 марта, сообщает ТАСС.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет с 19 по 28 марта. 23 марта в Тегеране сборная России проведет товарищеский матч с командой Ирана, а 26 марта россияне встретятся с национальной командой Ирака.

18 марта Сафонов остался в запасе на матч 20-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:3). Перед началом игры голкипер принял участие в тренировке команды.

В нынешнем сезоне 24-летний вратарь провел за «Краснодар» 24 матча, пропустил 37 голов и 8 раз сыграл на ноль.