Голкипер сборной России Лодыгин рассказал о работе с Кафановым

Вратарь сборной России Юрий Лодыгин признался, что в восторге от работы с тренером вратарей Виталием Кафановым.

«Жалко, что я не познакомился с Виталием Витальевичем раньше. Это главное, что могу сказать. То, как он относится к работе... Самый простой подход, общение, видеонарезки, которые он делает сам. Ему настолько все это интересно! Огромное уважение. Мне очень приятно тренироваться у таких специалистов, учиться. Сколько бы лет тебе ни было, все равно продолжаешь учиться», — цитирует Лодыгина «РБ Спорт».

21 марта сборная России проведет товарищеский матч с Сербией, а 25 марта сыграет с Парагваем. Обе встречи состоятся в Москве на «ВТБ Арене».