Голкипер «Урала» Илья Помазун в интервью «СЭ» рассказал о цели играть за сборную России.

— У вас есть цель играть за сборную России?

— Мне кажется, такая цель есть у любого футболиста. Все стремятся попасть в национальную команду — и я не исключение. Приложу все усилия, чтобы реализовать это.