Головин назвал самый памятный момент в матчах за сборную России

Полузащитник «Монако» Александр Головин назвал самый памятный момент в матчах за сборную России и объяснил, что мотивирует его выступать за сборную на фоне отстранения от международных турниров.

«Я всегда хочу играть за сборную России. Для меня приятно быть в ее расположении, увидеться с ребятами, сыграть на глазах у российских болельщиков. Но даже если нет матчей, как на этом сборе, всё равно хочется быть в национальной команде, потому что для меня большая честь тренироваться в ее составе, быть в ее расположении.

Самый памятный момент в матчах за сборную — это когда забил со штрафного гол Саудовской Аравии (5:0) в матче открытия чемпионата мира. Момент запоминающийся: домашний чемпионат мира, очень хорошо сыграли в нем и разгромили соперника», — приводят «Известия» слова Головина.

За карьеру Головин провел 47 матчей за сборную России, забил 6 голов и сделал 14 результативных передач.