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Сегодня, 13:05

Головин назвал три сборные, с которым он хочет сыграть в товарищеском матче

Алина Савинова
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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин ответил, против каких национальных команд он бы хотел сыграть в товарищеском матче.

«Испания, Франция, Бразилия — какие-то такие команды. На мой взгляд, это самые сильные сборные в мире. Хочется играть именно с такими», — цитирует Головина Sport24.

Ранее РФС не смог договориться о проведении сборной России товарищеских матчей в октябрьскую международную паузу. В итоге сбор команды продлился только четыре дня, после чего футболисты разъехались по домам.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: Sport24
Александр Головин
Футбол
Сборная России по футболу

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