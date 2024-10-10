Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

10 октября, 23:45

Головин поблагодарил болельщиков, которые посетили тренировку сборной России

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник сборной России Александр Головин обратился к болельщикам, которые пришли на тренировку национальной команды в Москве.

«Спасибо, что пришли», — написал Головин в своем телеграм-канале, выложив фотографию с тренировки.

Сборная Пакистана отказалась играть с&nbsp;Россией. Отказ Пакистана — удар по российскому футболу. Лучше было сыграть с легионерами и Промесом в Дубае

В среду, 9 октября, стало известно, что матч сборных России и Пакистана в международную паузу в октябре не состоится. При этом РФС близок к завершению переговоров по товарищеским играм в ноябре, о соперниках будет объявлено после подписания договоров о проведении матчей. Как сообщал «СЭ» 2 сентября, одним из них должна стать Сирия.

Александр Головин
Сборная России по футболу

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Идеальный нокаутер против лучшего технаря. Прогноз боя за титул абсолютного чемпиона мира Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Защитник «МЮ» Мазрауи перенес операцию из-за проблем с сердцем
Бывшую телеведущую Лазареву объявили в международный розыск
Ким Чен Ын приехал на празднование 79-летия ТПК на подаренном Путиным Aurus
Пловец Евгений Рылов заявил, что хочет выступать под флагом России
Материалы сюжета Сборная России в октябре: без матчей и сбор в Новогорске
Мусаев позитивно оценил возможный матч против сборной Сирии
РФС рассматривает три города для игры с Брунеем. Матч пройдет не в Москве
Бруней станет вторым соперником сборной России в ноябре
Сборная Пакистана откажется от сбора в ноябре, если матч с Россией не состоится
В сборной Сирии сообщили, что достигли договоренности с РФС о проведении матча в Волгограде
Сборная России может провести товарищеский матч против Нигерии
Сегодня
Вчера
Неделя