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Сборная России

Сегодня, 10:50

Головин: «Соскучился по сборной России. Сейчас все хорошо, рад вернуться»

Виктория Кравченко
Александр Головин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, как добирался до России из Франции.

«Добирался тяжело, очень долго. Была пересадка в Турции почти 6 часов. Но ничего добрался, все нормально.

Соскучился по сборной России, но в тоже время были травмы, не мог приехать. Не везло. Сейчас все хорошо, рад вернуться», — передает слова Головина пресс-служба национальной команды.

Сборная России по футболу два раза сыграет с олимпийской командой Египта — 7 и 11 сентября. Встречи пройдут на стадионе в Суэце. 12 числа россияне проведут матч против Катара стадионе «Эль-Джануб».

 

 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mID3eM7qKV8
Александр Головин
Сборная России по футболу
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