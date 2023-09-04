Головин: «Соскучился по сборной России. Сейчас все хорошо, рад вернуться»

Сегодня, 10:50
Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, как добирался до России из Франции.
«Добирался тяжело, очень долго. Была пересадка в Турции почти 6 часов. Но ничего добрался, все нормально.
Соскучился по сборной России, но в тоже время были травмы, не мог приехать. Не везло. Сейчас все хорошо, рад вернуться», — передает слова Головина пресс-служба национальной команды.
Сборная России по футболу два раза сыграет с олимпийской командой Египта — 7 и 11 сентября. Встречи пройдут на стадионе в Суэце. 12 числа россияне проведут матч против Катара стадионе «Эль-Джануб».