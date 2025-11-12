Видео
Сборная России.
12 ноября, 23:28

Головин о ничьей с Перу: «Нас подвела реализация. Соперник точно был сильнее нас физически»

Гоша Чернов
Шеф отдела информации

Полузащитник сборной России Александр Головин поделился впечатлениями от BetBoom товарищеского матча против сборной Перу (1:1), прошедшего в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Головин забил единственный гол россиян в этой встрече.

«Газон плохой. Прямо очень плохой, что странно. Уровень соперника точно не слабый, но и не самый сильный. Физически перуанцы точно сильнее нас, сильнее многих команд, поэтому было тяжело в единоборствах. Ну, было бы легче, если бы мы забили 2-3 гола, тем более, моменты для этого были. Реализация подвела нас. Хотя создавали опасные подходы и в первом, и во втором тайме, но не получилось забить. А в концовке, понятно, у соперника появилась вера в то, что он все-таки может сыграть вничью», — сказал Головин.

Сборная России проведет следующий матч 15 ноября в Сочи против Чили.

Сборная России сыграла вничью с Перу (1:1) в товарищеском матче 12 ноября.
Товарищеские матчи. Сборные. .
12 ноября, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Россия
1:1
Перу

15

  • Vyacheslav

    Спокойно и по делу. А наших физика давно ни к чёрту. Только Черчесов, гоняя к ЧМ-2018 сумел чего-то добиться. А Слуцкий до этого либеральничал и результат известен.

    14.11.2025

  • Grande Rusia

    Латиносы традиционно больше бегают. Сейчас это не так заметно, а 20-30 лет назад это сразу бросалось в глаза.

    13.11.2025

  • Grande Rusia

    Перуанцы боролись, наши на чистых мячах играли

    13.11.2025

  • Grinopel

    Причем здесь школа и слабые колени? Захарян тоже страдает суставами. Как и ранее наши Дзагоев с Торбинским по этой причине никуда в Европу не перешли, хотя был хороший интерес. Вообще, приезжие леги как раз отмечают наш чемпионат как силовой. Испанский наоборот, вальяжный, для технарей. Что-то вы все в кучу смешали..

    13.11.2025

  • AZ

    Играет, но воспитанник то нашей школы. Потому и не хватает ему во Франции физики, одну игру сыграет, две лечится. Как и Захарян. И даже Шава еще ранее. Могли бы при соответствующей физухе стать реальными мировыми звездами. Посмотрите вон на Модрича.)))

    13.11.2025

  • oleg ves

    Миллер газон пропил

    13.11.2025

  • руслан магомедов

    НА, ФУГА ТЕБЯ И МИРОНОВ_умпяров БЕРУТ В СБОРНЯК??? Сколько бы о тебе не завывали, как о лидере команды, ты был, есть и будешь электричка без головы!!!!!!!

    13.11.2025

  • руслан магомедов

    электричка без головы, ты как бегал и боялся единоборств так и бегаешь тупя. То, что ты забил, так тебя в сборняк для этого иберут. Поле плохое, Перу поверила в ничью, что ты несешь. Молодняк перуанцев играл на победу. гандило ты.

    13.11.2025

  • Grinopel

    Головин так-то в Монако играет.

    13.11.2025

  • Братчанин

    А вы где так устать-то успели?

    13.11.2025

  • Братчанин

    Что за бред он несёт? Р ебята, а вы, вообще, бываете когда-нибудь в хорошей физической форме?

    13.11.2025

  • AlexCS4

    Не только физически. И тактически, Саша, особенно тактически.

    13.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Из Самары привезли скошенную траву. Трава в Питере пожелтела

    12.11.2025

  • AZ

    В этом и есть основная проблема нашего футбола. Даже не очень мастеровитый соперник можт легко взять нас одной"физикой". Привет высокому месту Балтики в чемпионате))). А "звездуны" бегать не умеют и не хотят.

    12.11.2025

  • zg

    Это из Самары газон привезли,в назидание!:laughing::laughing::laughing:А насчет физухи,вы ребята совсем акуели!Сейчас идут еурокубки в самом разгаре,вы бы как там играли?!Совсем расслабились?!

    12.11.2025

    Александр Головин
    Футбол
    Сборная Перу по футболу
    Сборная России по футболу
