Головин о ничьей с Перу: «Нас подвела реализация. Соперник точно был сильнее нас физически»

Гоша Чернов Шеф отдела информации

Полузащитник сборной России Александр Головин поделился впечатлениями от BetBoom товарищеского матча против сборной Перу (1:1), прошедшего в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Головин забил единственный гол россиян в этой встрече. «Газон плохой. Прямо очень плохой, что странно. Уровень соперника точно не слабый, но и не самый сильный. Физически перуанцы точно сильнее нас, сильнее многих команд, поэтому было тяжело в единоборствах. Ну, было бы легче, если бы мы забили 2-3 гола, тем более, моменты для этого были. Реализация подвела нас. Хотя создавали опасные подходы и в первом, и во втором тайме, но не получилось забить. А в концовке, понятно, у соперника появилась вера в то, что он все-таки может сыграть вничью», — сказал Головин. Сборная России проведет следующий матч 15 ноября в Сочи против Чили. Сафонов пропустил от Валеры. Ошибка вратаря лишила сборную России победы Товарищеские матчи. Сборные. .

12 ноября, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Vyacheslav Спокойно и по делу. А наших физика давно ни к чёрту. Только Черчесов, гоняя к ЧМ-2018 сумел чего-то добиться. А Слуцкий до этого либеральничал и результат известен. 14.11.2025

Grande Rusia Латиносы традиционно больше бегают. Сейчас это не так заметно, а 20-30 лет назад это сразу бросалось в глаза. 13.11.2025

Grande Rusia Перуанцы боролись, наши на чистых мячах играли 13.11.2025

Grinopel Причем здесь школа и слабые колени? Захарян тоже страдает суставами. Как и ранее наши Дзагоев с Торбинским по этой причине никуда в Европу не перешли, хотя был хороший интерес. Вообще, приезжие леги как раз отмечают наш чемпионат как силовой. Испанский наоборот, вальяжный, для технарей. Что-то вы все в кучу смешали.. 13.11.2025

AZ Играет, но воспитанник то нашей школы. Потому и не хватает ему во Франции физики, одну игру сыграет, две лечится. Как и Захарян. И даже Шава еще ранее. Могли бы при соответствующей физухе стать реальными мировыми звездами. Посмотрите вон на Модрича.))) 13.11.2025

oleg ves Миллер газон пропил 13.11.2025

руслан магомедов НА, ФУГА ТЕБЯ И МИРОНОВ_умпяров БЕРУТ В СБОРНЯК??? Сколько бы о тебе не завывали, как о лидере команды, ты был, есть и будешь электричка без головы!!!!!!! 13.11.2025

руслан магомедов электричка без головы, ты как бегал и боялся единоборств так и бегаешь тупя. То, что ты забил, так тебя в сборняк для этого иберут. Поле плохое, Перу поверила в ничью, что ты несешь. Молодняк перуанцев играл на победу. гандило ты. 13.11.2025

Grinopel Головин так-то в Монако играет. 13.11.2025

Братчанин А вы где так устать-то успели? 13.11.2025

Братчанин Что за бред он несёт? Р ебята, а вы, вообще, бываете когда-нибудь в хорошей физической форме? 13.11.2025

AlexCS4 Не только физически. И тактически, Саша, особенно тактически. 13.11.2025

Dmitriy Nekrasov Из Самары привезли скошенную траву. Трава в Питере пожелтела 12.11.2025

AZ В этом и есть основная проблема нашего футбола. Даже не очень мастеровитый соперник можт легко взять нас одной"физикой". Привет высокому месту Балтики в чемпионате))). А "звездуны" бегать не умеют и не хотят. 12.11.2025