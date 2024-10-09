Головин рассказал, что хотел бы повторить матч с Сербией

9 октября, 12:36
Полузащитник сборной России Александр Головин рассказал, с кем бы хотел сыграть в составе национальной команды в условиях санкций в отношении страны.
— С кем из соперников сыграл бы?
— С Сербией, там сильные игроки из топ-клубов. Хоть и победили тогда (21 марта 2024 года, 4:0. — Прим. «СЭ»), но там было удаление, я бы переиграл.
— Поменялось ли твое мнение о Глушенкове?
— Как о человеке и игроке мнение не поменялось. Но я бы так не поступил.
— Что думаешь о недавнем опросе ВЦИОМ, интерес к футболу упал?
— По играм сборной — было много народу. С той же Сербией и Кубой было много людей.
С 7 по 15 октября у сборной России проходит учебно-тренировочный сбор. При этом все еще неизвестно, будет ли у национальной команды соперник во время этой паузы на игры сборных.
Дарик Агаларов