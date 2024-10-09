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9 октября, 13:35

Головин — об увлечении Dota 2: «С Соболевым часто играли. Но сейчас он в новой команде, не все успел перевезти»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос об увлечении компьютерными играми.

«Сейчас у меня не только Dota. В целом люблю провести с друзьями время за компьютером, с Соболевым часто играли. Но сейчас он в новой команде, у него не так много времени и еще не все успел перевезти. Бывает, что играем все-таки. Пытаемся организовывать турниры, просто чтобы провести время. Сейчас играю в Deadlock. Она популярная, на нее переключился», — сказал Головин.

С 7 по 15 октября у сборной России проходит учебно-тренировочный сбор. При этом все еще неизвестно, будет ли у национальной команды соперник во время этой паузы на игры сборных.

Александр Головин. «Зенит» — самая популярная команда России. В «Монако» чаще всего о нем слышат". Интервью Головина
Александр Головин
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