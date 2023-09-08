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Сборная России

Сегодня, 18:36

Головин рассказал о самом ярком впечатлении от сборной России

Артем Бухаев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Полузащитник сборной России Александр Головин назвал самое яркое впечатление от национальной команды после товарищеской встречи с олимпийской сборной Египта (1:1).

— Самое яркое впечатление от сборной? То, что я давно здесь не был. Был рад увидеть всех, кого давно не видел. Да и в России давно не был. В этот раз травмы не беспокоили. Много молодых, мы живем в разных корпусах. Мы тренируемся в разное время, почти не видимся. В основной сборной всех знал. Адаптация к русскому языку? Не переживайте, я его не забыл. Мне не нужна языковая адаптация.

— За полтора года, что вас не было, уровень России как-то изменился?

— Сложно сказать. Все плюс-минус так же, на хорошем уровне.

— Насколько тяжело перестроиться за такой короткий срок? И стиль, и качество футбола тут и во Франции разные.

— В принципе это нормальная практика, что мало времени на подготовку. Да, есть небольшой разрыв в уровне скорости принятия решений, а так — все хорошо.

— Возможно ли как-то себя подготовить к той жаре, которая будет в Катаре?

— Насколько я знаю, там на стадионе можно регулировать температуру. На чемпионате мира там на 21-22 градуса настроить можно было. Опять же, если это правда. А так, к такой жаре вряд ли себя можно подготовить.

Сборная России сыграет с Катаром во вторник, 12 сентября. Матч пройдет на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре.

Александр Головин
Сборная России по футболу
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