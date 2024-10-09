Головин: «Хотелось бы сыграть с Бразилией, Англией или Францией в полных «Лужниках»

Полузащитник «Монако» Александр Головин в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о том, с какой командой он бы хотел сыграть за сборную России.

— Представь, что российские сборные допущены к участию в международных матчах. Какой соперник и на каком стадионе был бы для тебя соперником мечты?

— Такого нет. Хотелось бы просто играть с самыми сильными сборными. Условно Бразилия, Англия, Испания, Франция. И еще в «Лужниках», при полном стадионе. Это было бы очень круто как минимум.

С 7 по 15 октября у сборной России проходит учебно-тренировочный сбор. При этом все еще неизвестно, будет ли у национальной команды соперник во время этой паузы на игры сборных.