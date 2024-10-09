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9 октября, 12:35

Головин сравнил текущее поколение сборной России с командой 2008 года

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Монако» Александр Головин в комментарии для «СЭ» сравнил текущее поколение сборной России с игроками Евро-2008.

— Поколение Евро-2008 в России считается одним из лучших в истории нашего футбола. Можешь сравнить его с текущим?

— В 2008-м были очень сильные игроки. Думаю, что и у нас не слабые. Но мне тяжело сравнивать, я тогда не играл. То поколение точно одно из сильнейших.

Александр Головин. «Зенит» — самая популярная команда России. В «Монако» чаще всего о нем слышат". Интервью Головина

С 7 по 15 октября у сборной России проходит учебно-тренировочный сбор. При этом все еще неизвестно, будет ли у национальной команды соперник во время этой паузы на игры сборных.

Александр Головин
Сборная России по футболу
ФК Монако

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