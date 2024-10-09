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9 октября, 12:30

Головин — о встрече сборных России и медиалиги: «Мне не нравится идея, это не по-спортивному»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал информацию о том, что команда может сыграть товарищеский матч со сборной игроков пакистанских клубов.

— Неофициальная сборная Пакистана? Никакой реакции нет, перед тренировкой рассказали. Не думаю, что там любительские команды. Если матч будет, это только лучше.

Сборная медиалиги? Мне не очень нравится эта идея. Не знаю, как сравнивать это с профессиональными командами, это не по-спортивному.

С 7 по 15 октября у сборной России проходит учебно-тренировочный сбор. При этом все еще неизвестно, будет ли у национальной команды соперник во время этой паузы на игры сборных.

Александр Головин
Сборная России по футболу

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